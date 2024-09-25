Представители Псковской области проходят обучение бережливому производству и клиентоцентричности в соцсфере
Представители комитета по здравоохранению Псковской области в числе коллег из исполнительных органов Псковской области и социально ориентированных организаций приняли участие в образовательной программе Высшей школы государственного управления – Академии при Президенте РФ «Бережливое производство и клиентоцентричность в социальной сфере», разработанной совместно с Министерством экономического развития России. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
«Бережливое производство и клиентоцентричность в социальной сфере – крайне важное направление, продиктованное спецификой предоставления услуг и обеспечения потребностей граждан в различных сферах социального блока, и требует отдельного пристального внимания и сил для внедрения и реализации», – отметили специалисты комитета.
Участники программы на протяжении двух месяцев будут осваивать модули программы, включающие практику. Обучение проходят начальники отделов медицинской помощи взрослому и детскому населению комитета по здравоохранению Псковской области.
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Представители Псковской области проходят обучение бережливому производству и клиентоцентричности в соцсфере
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