Представители Псковской области проходят обучение бережливому производству и клиентоцентричности в соцсфере

18:26, 25 сентября 2024, ПАИ

Представители комитета по здравоохранению Псковской области в числе коллег из исполнительных органов Псковской области и социально ориентированных организаций приняли участие в образовательной программе Высшей школы государственного управления – Академии при Президенте РФ «Бережливое производство и клиентоцентричность в социальной сфере», разработанной совместно с Министерством экономического развития России. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Бережливое производство и клиентоцентричность в социальной сфере – крайне важное направление, продиктованное спецификой предоставления услуг и обеспечения потребностей граждан в различных сферах социального блока, и требует отдельного пристального внимания и сил для внедрения и реализации», – отметили специалисты комитета.

Участники программы на протяжении двух месяцев будут осваивать модули программы, включающие практику. Обучение проходят начальники отделов медицинской помощи взрослому и детскому населению комитета по здравоохранению Псковской области.