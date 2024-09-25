17 классов в псковских школах закрыли на карантин

17:55, 25 сентября 2024, ПАИ

17 классов в десяти школах Псковской области закрыли на карантин по ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 23 сентября, в Псковской области карантин введён в отдельных классах четырёх школ в Пскове, двух школ в Великих Луках, двух школ в Печорском районе, а также в школе в Красногородском районе и в школе в Псковском районе.

Кроме того, на карантин по ОРВИ закрыта одна группа детского сада в Палкинском районе, а также две группы в специальном профессиональном училище в Великих Луках и одна группа в специальном профессиональном училище в Островском районе.

Напомним, что за неделю в Псковской области ОРВИ заболели почти 4,5 тысячи человек. Отметим также, что в область поступило более 78 тысяч доз вакцины от гриппа. При этом, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.