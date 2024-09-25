В Пскове 26 сентября закроют для движения транспорта одну полосу на улице Олега Кошевого
В Пскове сентября будет закрыто движение автотранспорта на одной полосе проезжей части на улице Олега Кошевого в районе здания № 72а на улице Белинского 26. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Часть дороги будет перекрыта в связи с проведением работ по демонтажу забора с 12:00 до 14:00. Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
В Пскове 26 сентября закроют для движения транспорта одну полосу на улице Олега Кошевого
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