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Не отказывайтесь от сладкого: врачи назвали семь продуктов, которые снижают сахар в крови

Необязательно отказываться от сладкого, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Снижающие его продукты перечислили врачи, пишет «Фонтанка.ру».

Фото: ПАИ

В список вошло семь продуктов с низким и средним гликемическим индексом, которые не приводят к резкому скачку глюкозы в крови.

Морскую рыбу врачи рекомендуют есть хотя бы два раза в неделю. В ней содержатся микроэлементы, необходимые для работы организма, в частности хром, который участвует в синтезе инсулина. Именно из-за недостатка хрома люди начинают есть большое количество сладостей, что является одним из факторов развития сахарного диабета.

Оливки содержат эленоловую кислоту. Недавно учёные провели эксперимент, в котором набрали мышей с ожирением и диабетом. Этих мышей кормили оливками, и у них снизился уровень сахара в крови спустя неделю после начала эксперимента. А у мышей с ожирением вес начал падать.

Большинство овощей обладает низким или средним гликемическим индексом. Они обеспечивают организм витаминами и минералами. Готовить овощи лучше всего на пару, запекать или тушить. Диетологи советуют есть больше кабачков, зелёной фасоли, цветной и брюссельской капусты, лука, цуккини, огурцов, брокколи, сельдерея, баклажанов и зелени.

Арахис содержит в себе обширное количество аминокислот, белка, антиаксидантов, витамина А и других. У него низкий гликемический индекс, но высокая калорийность, поэтому не следует им увлекаться.

Овсяная крупа может похвастаться своей питательностью. В ней содержится вдвое больше белка и растительных жиров, чем в гречке. Также она полезна при многих заболеваниях ЖКТ. Однако польза овсянки зависит от того как мы её готовим. Рекомендуется есть овсяную кашу на воде без добавок.

По словам врачей, в пшеничных отрубях содержится большое количество клетчатки. Однако во многих из них есть легкоусвояемые углеводы и глютен. Поэтому при покупке отрубей следует внимательно смотреть на состав.

Отдельные виды фруктов полезны для людей с сахарным диабетом. К фруктам с низким гликемическим индексом относятся яблоки, груши, апельсины, персики, абрикосы, сливы и клубника, к фруктам со средним показателем – черника, чернослив и грейпфрут. А вот бананы и виноград могут дать резкие скачки сахара в крови. Самыми полезными фруктами называют авокадо, ананас, лимоны, грейпфруты, персики, абрикосы, яблоки, груши и апельсины.

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