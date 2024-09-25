Горячая линия службы социальных координаторов работает в Псковской области

16:14, 25 сентября 2024, ПАИ

Служба социальных координаторов «Верное направление», которая помогает тяжелобольным детям и взрослым получать необходимую медицинскую и социальную помощь, действует в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Если человеку нужна помощь в получении или оплате лекарств, лечения, технических средств реабилитации, обследований, анализов, средств гигиены, проезда до места лечения или проживания во время его прохождения, можно обратиться на бесплатную горячую линию по номеру 8 (800) 303-303-0.

Также социальные координаторы могут помочь с уходом на дому, созданием доступной среды, трудоустройством и получением образования.

Координаторы изучат вопрос о возможности получения государственной поддержки, порекомендуют профильные благотворительные фонды, помогут подготовить необходимые документы и будут заниматься каждым случаем до его разрешения. Все услуги предоставляются бесплатно.

Время работы телефона – по будням, с 6:00 до 18:00 по московскому времени. Подробности можно узнать на сайте.