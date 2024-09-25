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Общество

В Псковской области задержали двух человек, нанёсших более 900 надписей с рекламой наркотиков на 300 зданиях

Двух человек, которые нанесли более 900 надписей с незаконной рекламой наркотиков на 300 объектов недвижимости в Псковской области, задержали сотрудники наркоконтроля в этом году. Об этом было объявлено на заседании региональной антинаркотической комиссии, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

В рамках заседания участники обсудили результаты проведения профилактических антинаркотических мероприятий во время летних каникул и меры противодействия распространению информации о наркотиках в интернете и незаконной рекламе запрещённых веществ.

По словам заместителя председателя регионального комитета по образованию Татьяны Лозницкой, за три летних месяца в 12 загородных оздоровительных лагерях прошло 30 специализированных смен. В их рамках сотрудники наркоконтроля, ГИБДД, МЧС, ГИМС и Росгвардии проводили профилактические мероприятия для детей. Активисты объединения «Движение первых» помогли организовать тренинги «Выбор за тобой», кинолектории, лекции-дискуссии и интерактивные занятия, раскрывающие вред психоактивных веществ, алкоголя и важность здорового образа жизни.

Кроме того, чтобы на ранней стадии выявлять случаи употребления наркотических и психотропных веществ, с сентября проводится социально-психологическое тестирование учащихся. Это помогает определить, есть ли у детей предрасположенность к формированию зависимостей. По результатам тестирования в прошлом учебном году более 2 000 учеников из группы риска были взяты под контроль – это почти 7 % от общего числа протестированных.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Александр Мамаев сообщил, что сейчас на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних территориальных ОМВД состоят восемь подростков: пятеро из них употребляли наркотики, трое участвовали в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники УКОН не только активно проводят профилактическую работу, но и заботятся о кибербезопасности несовершеннолетних. Они регулярно мониторят интернет на предмет ресурсов, которые пропагандируют или распространяют информацию о наркотических и психотропных веществах, и впоследствии блокируют их. С начала года в Роскомнадзор были направлены данные о 107 таких ресурсах, 91 из них уже заблокирован.

Также сотрудники наркоконтроля регулярно проводят рейды по выявлению надписей с незаконной рекламой наркотиков и тех, кто их наносит. В этом году удалось задержать двух человек, которые оставили более 900 надписей на 300 объектах недвижимости в Псковской области.

Также участники комиссии обсудили, насколько эффективно ведётся профилактическая работа по предупреждению вовлечения иностранных граждан в незаконный оборот запрещённых веществ.

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