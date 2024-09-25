Три маршрутки временно отменят в Пскове

16:29, 25 сентября 2024, ПАИ

Три маршрутных автобуса временно отменят в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 26 сентября прекратится перевозка пассажиров по маршрутам № 52 «улица Балтийская – ж/д вокзал», № 54 «Фьорд Плаза – улица Трохина», № 360 «Псков – Тямша» в связи с отказом перевозчика ООО «Автэкс» на осуществление этих маршрутов.

Псковичей просят заранее планировать свои поездки в данных направлениях, учитывая действующее расписание существующих маршрутов.

Отметим, что с 1 октября курсирование автобусов по маршрутам № 54 «Фьорд Плаза – улица Трохина» и № 360 «Псков – Тямша» будет осуществляться новым перевозчиком ООО «Алюр – Авто».