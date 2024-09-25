Иван Охлобыстин и Александр Гринцевич посетили Псково-Печерскую семинарию
Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, а также реставратор Александр Гринцевич приехали в Печоры, сообщается в телеграм-канале Псково-Печерского монастыря.
Они посетили Псково-Печерскую духовную семинарию. Гости рассказали о своей работе и ответили на интересующие вопросы семинаристов.
Добавим, что Александр Гринцевич руководит реставрационными работами в обители.
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