Иван Охлобыстин и Александр Гринцевич посетили Псково-Печерскую семинарию

17:00, 25 сентября 2024, ПАИ

Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, а также реставратор Александр Гринцевич приехали в Печоры, сообщается в телеграм-канале Псково-Печерского монастыря.

Они посетили Псково-Печерскую духовную семинарию. Гости рассказали о своей работе и ответили на интересующие вопросы семинаристов.

Добавим, что Александр Гринцевич руководит реставрационными работами в обители.