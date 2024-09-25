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Гдовичи представляют Псковскую область на первенстве России по микрофутзалу

Гдовская команда «Хищники» принимает участие в первенстве России по микрофутзалу среди футболистов 11-12 лет. Соревнованиях проходят в Калуге, сообщает районная газета «Гдовская заря».

Гдовские футболисты представляют регион на первенстве России по микрофутзалу. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

В пером матче турнира «Хищники» играли с «Динамо-Сухобезводное» из Нижегородской области. Основное время матча завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти гдовские футболисты уступили.

«Конечно, могли бы лучше сыграть, но по итогу получилось, как получилось. Ребята расстроились, но впереди ещё одна игра с командой «Герои» из Новосибирской области. Будем стараться», – сказал тренер команды Константин Албегов.

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