Пропавший в Великих Луках 11-летний ребёнок найден живым
11-летний мальчик, пропавший в Великих Луках, найден живым, сообщили ПАИ в поисковом отряде «След».
«Всем спасибо. Мальчик найден, всё хорошо», – говорится в сообщении.
Напомним, мальчик ушёл сегодня в 9:25 из школы № 2 в Великих Луках, и с тех пор о его местонахождении не было ничего известно.
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