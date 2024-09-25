Пропавший в Великих Луках 11-летний ребёнок найден живым

17:24, 25 сентября 2024, ПАИ

11-летний мальчик, пропавший в Великих Луках, найден живым, сообщили ПАИ в поисковом отряде «След».

«Всем спасибо. Мальчик найден, всё хорошо», – говорится в сообщении.

Напомним, мальчик ушёл сегодня в 9:25 из школы № 2 в Великих Луках, и с тех пор о его местонахождении не было ничего известно.