Игорь Иванов принял участие в заседании Генерального совета ФНПР

17:38, 25 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), которое состоялось сегодня в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В ходе заседания о работе профсоюзов и социально-экономических изменениях, произошедших в стране, рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков.

По результатам заседания принято решение созвать 29 октября XIII внеочередной съезд ФНПР, в рамках работы которого планируется внести изменения в Устав Федерации независимых профсоюзов России. В частности, лидер ФНПР Михаил Шмаков предложил усилить структуру управления профсоюзами, ввести должность президента и генерального секретаря ФНПР с чётким разделением полномочий. Кроме того, была учреждена высшая награда профсоюзов – медаль «За верность идеалам профсоюзов».

«Мир меняется, задач перед профсоюзами становится больше, нам просто необходимо организационно и кадрово укреплять нашу структуру», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что полностью поддерживает эту инициативу.