Круглый стол на тему мер поддержки бизнеса и самозанятых прошёл в Палкино

18:26, 25 сентября 2024, ПАИ

Круглый стол «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Псковской области» прошёл в Палкино, сообщили ПАИ в центре «Мой бизнес» Псковской области.

На мероприятии участники ознакомились с мерами государственной поддержки бизнеса в Псковской области, которые можно получить в 2024 году, а также смогли проконсультироваться у профильных специалистов.

Круглый стол организовал Центр поддержки предпринимательства Псковской области совместно с Центром социального обслуживания населения Палкинского района.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».