Круглый стол на тему мер поддержки бизнеса и самозанятых прошёл в Палкино
Круглый стол «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Псковской области» прошёл в Палкино, сообщили ПАИ в центре «Мой бизнес» Псковской области.
На мероприятии участники ознакомились с мерами государственной поддержки бизнеса в Псковской области, которые можно получить в 2024 году, а также смогли проконсультироваться у профильных специалистов.
Круглый стол организовал Центр поддержки предпринимательства Псковской области совместно с Центром социального обслуживания населения Палкинского района.
Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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