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Студент ПсковГУ стал участником Международной исторической школы

Студент четвёртого курса исторического факультета ПсковГУ Максим Большаков стал участником VIII Международной исторической школы во Владикавказе. Торжественная церемония открытия прошла с участием главы Северной Осетии – Алании Сергея Меняйло, председателя парламента республики Таймураза Тускаева и ректора Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова Алана Огоева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото предоставили в пресс-службе ПсковГУ

Максим Большаков принял участие в пленарной лекции руководителя Национального центра исторической памяти при Президенте России Елены Малышевой. Спикер в ходе своего выступления подчеркнула важность сохранения исторической памяти во времени и пространстве. Лектор отметил важный исторический нарратив – аполитичность историка, а также важность и необходимость реализации междисциплинарного подхода на уроках истории для её интеграции в общую систему знаний.

Студент ПсковГУ стал также слушателем лекции доктора исторических наук Северо-Кавказского федерального университета Игоря Крючкова, который затронул проблему геноцида советских граждан на территории Ставропольского края.

Добавим, международные исторические школы регулярно проводятся с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Их организаторами выступают Российское историческое общество, фонд «История Отечества» и Минобрнауки России.

В этом году участие в мероприятии принимают 150 студентов из 40 государств. Благодаря поддержке Россотрудничества впервые в школу приехали и иностранные победители «Диктанта Победы».

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