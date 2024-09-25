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Общество

В Стругах Красных прошёл ежегодный форум, приуроченный ко Дню работников лесного хозяйства

Традиционный ежегодный форум, приуроченный ко Дню работников лесного хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности, прошёл в Стругах Красных сегодня, 25 сентября. Об этом пишет районная газета «Струги».

В Стругах Красных прошёл ежегодный форум, приуроченный к Дню работников лесного хозяйства. Фото здесь и далее: газета «Струги»

Начался форум с показа имеющейся в районе противопожарной лесной техники, которая разместилась на центральной площади поселка.

Всех поприветствовала заместитель главы администрации округа Наталья Стрижак. Затем начальник лесопожарной станции в Стругах Красных Валерий Кураш представил имеющуюся технику.

Перед собравшимися также выступил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Дмитрий Петров.

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