Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»
Жителей Псковской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Конкурс «Лидеры села» проводится, чтобы выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения и сформировать управленческий кадровый резерв села на селе.
К участию в конкурсе приглашаются молодые сотрудники (от 18 до 35 лет включительно) администраций муниципальных образований, предприятий агропромышленного комплекса, организаций и учреждений образования, молодёжной политики, культуры, физической культуры, спорта и других сфер муниципальных образований. Также возможно участие лиц, не имеющих управленческого опыта, в том числе студентов.
Регистрация участников проходит до 30 сентября на сайте лидерысела.рф.
Все конкурсанты получат доступ к уникальной коммуникационной площадке для обмена лучшими практиками развития села и возможность получить карьерное сопровождение и консультирование опытных наставников.
По итогам первого и второго онлайн-этапов испытаний участники с наивысшим рейтингом пройдут комплексную оценку лидерских и управленческих качеств, выполнив задания – симуляции реальных ситуаций.
Заключительный этап конкурса состоится в октябре в очном формате на базе образовательного центра «Сенеж». Там будущие сельские лидеры пройдут всестороннюю проверку навыков при решении управленческих задач.
Победители конкурса получат поддержку в формировании команды развития сельского населённого пункта, возможность карьерного сопровождения, медийную поддержку и помощь в формировании личного бренда, рекомендации в кадровый резерв органов местного самоуправления и многое другое.
Проект реализуется в рамках программы «Кадры для села» Российского союза сельской молодёжи и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).
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