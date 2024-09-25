Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»

18:59, 25 сентября 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Конкурс «Лидеры села» проводится, чтобы выявить перспективных управленцев и лидеров общественного мнения и сформировать управленческий кадровый резерв села на селе.

К участию в конкурсе приглашаются молодые сотрудники (от 18 до 35 лет включительно) администраций муниципальных образований, предприятий агропромышленного комплекса, организаций и учреждений образования, молодёжной политики, культуры, физической культуры, спорта и других сфер муниципальных образований. Также возможно участие лиц, не имеющих управленческого опыта, в том числе студентов.

Регистрация участников проходит до 30 сентября на сайте лидерысела.рф.

Все конкурсанты получат доступ к уникальной коммуникационной площадке для обмена лучшими практиками развития села и возможность получить карьерное сопровождение и консультирование опытных наставников.

По итогам первого и второго онлайн-этапов испытаний участники с наивысшим рейтингом пройдут комплексную оценку лидерских и управленческих качеств, выполнив задания – симуляции реальных ситуаций.

Заключительный этап конкурса состоится в октябре в очном формате на базе образовательного центра «Сенеж». Там будущие сельские лидеры пройдут всестороннюю проверку навыков при решении управленческих задач.

Победители конкурса получат поддержку в формировании команды развития сельского населённого пункта, возможность карьерного сопровождения, медийную поддержку и помощь в формировании личного бренда, рекомендации в кадровый резерв органов местного самоуправления и многое другое.

Проект реализуется в рамках программы «Кадры для села» Российского союза сельской молодёжи и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).