Осенний сезон игры «Бизнес-знаток» стартовал 25 сентября
Открытие осеннего сезона игры «Бизнес-знаток» стартовал в усадьбе Беклешова в Пскове сегодня, 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Пять команд вышли в осенний сезон «Бизнес-знатока», среди них – «Бизнес-агенты» (финалисты весеннего сезона), «Молодёжь», «Опора», «Бизнесвумен», «Бизнесмен».
«Командам, которые вышли в осенний сезон, мы рекомендуем начать подготовку к борьбе за выход в финал года. Тем командам, которые не смогли пройти в осенний сезон, желаем не расстраиваться, ведь наблюдать за игрой других команд – не менее увлекательное занятие», – отметили организаторы.
Мероприятие проходит в усадьбе Беклешова в Пскове (улица Георгиевская, 4) сегодня.
В Стругах Красных прошёл ежегодный форум, приуроченный ко Дню работников лесного хозяйства
Михаил Ведерников принял участие в заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
В Пскове 26 сентября закроют для движения транспорта одну полосу на улице Олега Кошевого
Руководитель приюта «Лесопилка»: Мы вырастили целое поколение, которое помогает животным
Представители Псковской области проходят обучение бережливому производству и клиентоцентричности в соцсфере
Не отказывайтесь от сладкого: врачи назвали семь продуктов, которые снижают сахар в крови
Ещё девять километров трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвией отремонтировали по нацпроекту