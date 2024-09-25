Осенний сезон игры «Бизнес-знаток» стартовал 25 сентября

19:35, 25 сентября 2024, ПАИ

Открытие осеннего сезона игры «Бизнес-знаток» стартовал в усадьбе Беклешова в Пскове сегодня, 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Пять команд вышли в осенний сезон «Бизнес-знатока», среди них – «Бизнес-агенты» (финалисты весеннего сезона), «Молодёжь», «Опора», «Бизнесвумен», «Бизнесмен».

«Командам, которые вышли в осенний сезон, мы рекомендуем начать подготовку к борьбе за выход в финал года. Тем командам, которые не смогли пройти в осенний сезон, желаем не расстраиваться, ведь наблюдать за игрой других команд – не менее увлекательное занятие», – отметили организаторы.

Мероприятие проходит в усадьбе Беклешова в Пскове (улица Георгиевская, 4) сегодня.