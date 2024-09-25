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Общество

Осенний сезон игры «Бизнес-знаток» стартовал 25 сентября

Открытие осеннего сезона игры «Бизнес-знаток» стартовал в усадьбе Беклешова в Пскове сегодня, 25 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Пять команд вышли в осенний сезон «Бизнес-знатока», среди них – «Бизнес-агенты» (финалисты весеннего сезона), «Молодёжь», «Опора», «Бизнесвумен», «Бизнесмен».

«Командам, которые вышли в осенний сезон, мы рекомендуем начать подготовку к борьбе за выход в финал года. Тем командам, которые не смогли пройти в осенний сезон, желаем не расстраиваться, ведь наблюдать за игрой других команд – не менее увлекательное занятие», – отметили организаторы.

Мероприятие проходит в усадьбе Беклешова в Пскове (улица Георгиевская, 4) сегодня.

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