Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников принял участие в заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Особое внимание было уделено маркетплейсам. Рынок интернет-торговли стремительно растёт, и вместе с этим увеличивается и число жалоб. В Псковской области с начала года поступило более 200 обращений в Роспотребнадзор по факту приобретения продукции через интернет. В большинстве случаев речь о реализации некачественного товара», – говорится в сообщении.

Михаил Ведерников также отметил, что на заседании была поддержана инициатива необходимости повышения контроля над продукцией на маркетплейсах Это нужно, чтобы лучше прослеживать её происхождение.

На заседании также шла речь об обороте БАД. В октябре прошлого года стартовала маркировка этой продукции. Работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнул губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 сентября 2024

В Стругах Красных прошёл ежегодный форум, приуроченный ко Дню работников лесного хозяйства
25 сентября 2024

Михаил Ведерников принял участие в заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
25 сентября 2024

В Пскове 26 сентября закроют для движения транспорта одну полосу на улице Олега Кошевого

25 сентября 2024

Руководитель приюта «Лесопилка»: Мы вырастили целое поколение, которое помогает животным
25 сентября 2024

Представители Псковской области проходят обучение бережливому производству и клиентоцентричности в соцсфере
25 сентября 2024

Не отказывайтесь от сладкого: врачи назвали семь продуктов, которые снижают сахар в крови
25 сентября 2024

Ещё девять километров трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвией отремонтировали по нацпроекту
25 сентября 2024

17 классов в псковских школах закрыли на карантин

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...