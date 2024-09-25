Михаил Ведерников принял участие в заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

19:47, 25 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством первого заместителя председателя Правительства РФ Дениса Мантурова. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Особое внимание было уделено маркетплейсам. Рынок интернет-торговли стремительно растёт, и вместе с этим увеличивается и число жалоб. В Псковской области с начала года поступило более 200 обращений в Роспотребнадзор по факту приобретения продукции через интернет. В большинстве случаев речь о реализации некачественного товара», – говорится в сообщении.

Михаил Ведерников также отметил, что на заседании была поддержана инициатива необходимости повышения контроля над продукцией на маркетплейсах Это нужно, чтобы лучше прослеживать её происхождение.

На заседании также шла речь об обороте БАД. В октябре прошлого года стартовала маркировка этой продукции. Работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнул губернатор.