Новый асфальт появился ещё в четырёх дворах Куньи
Новый асфальт появился ещё в четырёх дворах многоквартирных домов посёлка Кунья. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.
«Сегодня завершены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия во дворе дома № 92 на улице Дзержинского. До этого ремонты прошли во дворах домов № 5 и 6 на улице Новой и № 25а на улице Советской. Дополнительный ремонт дворов стал возможен после экономии средств на торгах по другим дорожным объектам», – говорится в сообщении.
Всего в текущем году в посёлке отремонтировано десять дворовых территорий.
«Большое спасибо губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову и правительству Псковской области за выделенные средства нашему району», – подчеркнул глава Куньинского района.
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