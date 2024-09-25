Новый асфальт появился ещё в четырёх дворах Куньи

21:23, 25 сентября 2024, ПАИ

Новый асфальт появился ещё в четырёх дворах многоквартирных домов посёлка Кунья. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.

«Сегодня завершены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия во дворе дома № 92 на улице Дзержинского. До этого ремонты прошли во дворах домов № 5 и 6 на улице Новой и № 25а на улице Советской. Дополнительный ремонт дворов стал возможен после экономии средств на торгах по другим дорожным объектам», – говорится в сообщении.

Всего в текущем году в посёлке отремонтировано десять дворовых территорий.

«Большое спасибо губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову и правительству Псковской области за выделенные средства нашему району», – подчеркнул глава Куньинского района.