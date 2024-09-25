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Футбольная команда «Луки-Энергия» уступила «Балтике» в пятом раунде Кубка России

Футбольная команда «Луки-Энергия» уступила «Балтике» в пятом раунде Кубка России, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

​Команда «Луки-Энергия» уступила «Балтике» в пятом раунде Кубка России. Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч!»

На 16-й минуте встречи хозяева открыли счёт: удар с 11-метровой отметки реализовал Данил Сподарец. Через минуту гости отыгрались. Бразилец Алекс Фернандес отправил мяч дальним ударом прямо под перекладину великолукского вратаря Данила Рязанова.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти «Балтика» сыграла со счётом 3:1.

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