Cпектакль «Лягушки» представил Псковский театр драмы на Александринском фестивале

22:05, 25 сентября 2024, ПАИ

На основной сцене Александринского театра 24 сентября состоялся показ спектакля Никиты Кобелева «Лягушки»: его зрителями в Санкт-Петерубрге стали порядка 900 человек, отметили в пресс-службе театра.

«Количество показов и зрительский успех спектакля «Лягушки» говорят о его высокой художественной ценности, любовь зрителей к спектаклю очевидна. Спектакль вызвал огромный интерес у публики – билеты были проданы моментально. И то, что мы увидели в «Лягушках», актуально не только для Китая, но и для нашей страны и абсолютно входит в резонанс с сегодняшним днём», – сказал директор Александринского театра Александр Малич.

Напомним, ежегодный международный театральный фестиваль в Александринском театре – традиционное знаковое событие в театральной жизни России. В этом году ХV фестиваль проходит в Санкт-Петербурге с 30 августа по 8 октября.

Участниками фестиваля также стали Национальный театр Республики Сербской со спектаклем «Барышня» по роману Иво Андрича, Азербайджанский национальный драматический театр с постановкой «Иблис и …». Театральная компания «Сетор де Ареас Изоладас» (Бразилия) познакомит российского зрителя с современным бразильским и женским прочтением пьесы Чехова «Чайка» – «Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!».

В основную и офф-программу фестиваля вошла также заключительная часть программы к 150-летию Всеволода Мейерхольда.

Кроме спектаклей зрители смогут посетить лекции, объединённые в цикл «Театральная карта мира», встречи с режиссёрами, электроакустический концерт и другие события.