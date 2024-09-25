95-летний юбилей отметила Софья Иванова из Заклинья Дновского района
Поздравления с 95-летним юбилеем сегодня принимает Софья Иванова из Заклинья Дновского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.
«Мы посетили именинницу, вручили ей подарки и пожелали крепкого здоровья, радости и благополучия! У Софьи Александровны двое прекрасных детей, трое внуков и трое правнуков – большая и дружная семья. Наверное, именно это и можно назвать настоящим счастьем!» – подчеркнул Михаил Шауркин.
Ранее сообщалось, что столетний юбилей отметил ветеран из Новоржева.
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