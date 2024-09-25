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Общество

​Жители Церковища отметили День деревни

Жители Церковища в Усвятском районе отметили День деревни. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

​Жители Церковища отметили День деревни. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

По традиции на празднике чествовали старейших жителей, юбиляров, тех, кто отметил юбилей совместной жизни, а также активных и неравнодушных.

«Каждая деревня славится своими жителями, и сегодня приятно видеть здесь старшее поколение, молодёжь. Слова благодарности старшему мудрому поколению, которое является свидетелем многих исторических событий, сохраняет традиции и передаёт свои знания и опыт молодёжи! Радует, что народная песня продолжает жить на вашей земле, а традиции фольклорного пения, достойно представленные коллективом «А ну-ка, бабушки», славят нас», – обратился к присутствующим глава Церковищенской сельской волости Олег Козлов.

Перед зрителями выступили артисты Усвятского районного центра культуры. Также в концерте участвовал дуэт юных артистов.

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