Жители Церковища отметили День деревни
Жители Церковища в Усвятском районе отметили День деревни. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».
По традиции на празднике чествовали старейших жителей, юбиляров, тех, кто отметил юбилей совместной жизни, а также активных и неравнодушных.
«Каждая деревня славится своими жителями, и сегодня приятно видеть здесь старшее поколение, молодёжь. Слова благодарности старшему мудрому поколению, которое является свидетелем многих исторических событий, сохраняет традиции и передаёт свои знания и опыт молодёжи! Радует, что народная песня продолжает жить на вашей земле, а традиции фольклорного пения, достойно представленные коллективом «А ну-ка, бабушки», славят нас», – обратился к присутствующим глава Церковищенской сельской волости Олег Козлов.
Перед зрителями выступили артисты Усвятского районного центра культуры. Также в концерте участвовал дуэт юных артистов.
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