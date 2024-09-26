Последний тёплый день осени наступил по народному календарю

07:17, 26 сентября 2024, ПАИ

Сегодня православные россияне отмечают день святого Корнилия, жившего в Риме в I веке, пишет calend.ru.

На Руси этот день называли Корнильем, так как обычно в это время убирали с огородов корнеплоды: морковь, редьку, репу, свеклу. «В Корнилов день – последнюю репу с огорода вон», – говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет».

При этом редька считалась едой бедных людей. В старину говорили: «На столе семь перемен, и все одна редька: редька-триха, редька-ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках и редька целиком».

Морковь использовали в салатах или варили. Репу также варили, а еще парили и ели сырой. А из свеклы готовили борщ. При этом свое название блюдо получило от борщевика, который первоначально входил в рецептуру супа.

Корнилье также считалось последним теплым днем осени. Теплый дождь в этот день считали хорошей приметой. «Дождь к земле припадает – землю целить начинает», – говорили в народе.