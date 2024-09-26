Новый механизм сдерживания цен на яйца введут в России
Торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества товара. Проект постановления правительства, разработанный ФАС, поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз, пишут «Известия».
В частности, теперь к перечню социально значимых товаров добавятся яйца первой и второй категорий. Сейчас в этот перечень входят хлеб, молоко, куриное мясо.
В Минсельхозе считают, что такая мера положительно скажется на ценовой ситуации на внутреннем рынке, а также это поможет оставаться продукции птицеводства доступной для широкого круга потребителей.
При этом с конца 2023 года фиксируется снижение цен на яйца, отметили в ведомстве. В частности, по состоянию на 18 сентября стоимость яиц первой и второй категорий сократилась на 22,6% и 29,5% соответственно, в среднем она составляет 73,2 и 58,6 рубля.
«Проект постановления поступал в министерство и был согласован. В 2024 году наблюдается снижение цен на яйца: на 0,3% с начала сентября и на 19,7% с начала года», – пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.
Сбер: С начала года малый бизнес в Псковской области получил около 1,5 млрд рублей онлайн