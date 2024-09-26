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Экономика

Новый механизм сдерживания цен на яйца введут в России

Торговым сетям запретят получать вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества товара. Проект постановления правительства, разработанный ФАС, поддержали Минэкономразвития и Минсельхоз, пишут «Известия».

Новый механизм сдерживания цен на яйца введут в России. Фото: ПАИ

В частности, теперь к перечню социально значимых товаров добавятся яйца первой и второй категорий. Сейчас в этот перечень входят хлеб, молоко, куриное мясо.

В Минсельхозе считают, что такая мера положительно скажется на ценовой ситуации на внутреннем рынке, а также это поможет оставаться продукции птицеводства доступной для широкого круга потребителей.

При этом с конца 2023 года фиксируется снижение цен на яйца, отметили в ведомстве. В частности, по состоянию на 18 сентября стоимость яиц первой и второй категорий сократилась на 22,6% и 29,5% соответственно, в среднем она составляет 73,2 и 58,6 рубля.

«Проект постановления поступал в министерство и был согласован. В 2024 году наблюдается снижение цен на яйца: на 0,3% с начала сентября и на 19,7% с начала года», – пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

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