Снижение пожароопасности прогнозируют на Северо-Западе России
Снижение пожароопасности на Северо-Западе России прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
Снижению пожароопасного класса способствуют дожди, которые пройдут по Северо-Западному федеральному округу 27 и 28 сентября, отметил он.
«Начиная с 27-28 сентября в регионе не прогнозируется высокая пожарная опасность, которая сохранялась до этого», – сказал Роман Вильфанд.
При этом пятый класс пожароопасности сохранится на юге Центрального федерального округа, начиная от Рязани и южнее, а также в Северо-Кавказском федеральном округе.
Напомним, что дожди также ожидаются в Псковской области 26 сентября.
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