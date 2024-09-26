Снижение пожароопасности прогнозируют на Северо-Западе России

07:59, 26 сентября 2024, ПАИ

Снижение пожароопасности на Северо-Западе России прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Снижению пожароопасного класса способствуют дожди, которые пройдут по Северо-Западному федеральному округу 27 и 28 сентября, отметил он.

«Начиная с 27-28 сентября в регионе не прогнозируется высокая пожарная опасность, которая сохранялась до этого», – сказал Роман Вильфанд.

При этом пятый класс пожароопасности сохранится на юге Центрального федерального округа, начиная от Рязани и южнее, а также в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, что дожди также ожидаются в Псковской области 26 сентября.