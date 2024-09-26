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Общество

Диетолог Волкова посоветовала самые полезные осенние продукты

Самые полезные осенние продукты назвала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова, пишет РИА Новости.

Диетолог Волкова посоветовала самые полезные осенние продукты. Фото: ПАИ

В частности, осенью в первую очередь нужно обратить внимание на богатые на клетчатку и микроэлементы сезонные овощи: тыкву, морковь, кабачки, капусту, болгарский перец и томаты.

«Все фрукты, овощи в принципе по сезону – это всегда лучший вариант, нежели привезенные вне сезона», – отметила Волкова.

При этом не существует какого-то универсального овоща или фрукта, наиболее полезного для организма осенью.

«Фрукты и овощи по сезону нам полезны. Из них мы можем взять и витамины, и различные микроэлементы. Это и клетчатка, которая нам нужна и для работы желудочно-кишечного тракта, и для микробиоты», – отметила Галина Волкова.

Чтобы в течение года оставаться максимально здоровым, не иметь обостренных заболеваний и лишнего веса, нужно поддерживать баланс потребления жиров, белков и углеводов, добавила диетолог.

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