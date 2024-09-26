Студенты ПсковГУ начали обучение на программах по проекту «Цифровые кафедры»

09:50, 26 сентября 2024, ПАИ

В новом учебном году более 1 000 студентов ПсковГУ осваивают навыки по цифровым компетенциям. В настоящее время уже открыты шесть программ, обучение по которым нацелено на получение дополнительной квалификации по IT-профилю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На программе «анализ данных на языке Python» учатся студенты экономических, управленческих и педагогических профессий. В этом году присоединилась группа магистров юридического направления. Программа предоставляет студентам возможность овладеть навыками анализа данных, используя популярный язык программирования Python. Дополнительную квалификацию «специалист по анализу данных» получают 203 человека.

Студенты, которые ориентированы на разработку и управление базами данных с использованием языка SQL, начинают обучение по программе «разработка баз данных SQL». Большинство слушателей технических направлений, в том числе ребята, обучающиеся на программах «строительство», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «электроэнергетика и электротехника», «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «конструирование изделий лёгкой промышленности», а также студенты филиала в Великих Луках. Всего 162 человека планируют получить квалификацию «разработчик баз данных».

Программа «обучение в цифровой образовательной среде» ориентирована на студентов гуманитарных направлений подготовки и подразумевает освоение современных методик онлайн-обучения и эффективных способов взаимодействия с цифровыми инструментами педагога. В этом году к студентам семи различных профилей направления «педагогическое образование» присоединились лингвисты, филологи и историки. Получать квалификацию «специалист по электронному обучению и сопровождению цифровых платформ в образовании» будут 175 студентов.

Новую квалификацию «специалист по работе в медицинских информационных системах» освоят студенты 3–5 курсов специальности «лечебное дело» по программе «информационные системы в здравоохранении: вопросы интеграции». К обучению на этой программе приступают 274 человека.

Профессиональную компетенцию «способность разрабатывать модели компонентов информационных систем» осваивают студенты IT-профиля направлений «математика и компьютерные науки» и «прикладная информатика» на программе «разработка прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8». Приобрести квалификацию «программист 1С» стремятся 38 студентов.

Программа «разработка приложений для мобильных устройств» направлена на формирование навыков создания своих собственных мобильных приложений на языках программирования Java и Kotlin в современной среде разработки Android Studio. Учиться разрабатывать приложения будут студенты направлений «информатика и вычислительная техника» и «информационные системы и технологии». Квалификацию «андроид-разработчик» планируют получить 182 человека.

Добавим, проект «Цифровые кафедры» реализуется по программе стратегического академического лидерства Минобрнауки России «Приоритет-2030».