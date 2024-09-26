Псковский музей приглашает на льготные экскурсии пожилых людей

10:33, 26 сентября 2024, ПАИ

На льготные экскурсии ко Дню пожилого человека приглашает гостей почтенного возраста Псковский музей-заповедник. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» пройдёт 1 октября в 11:00. Гостям расскажут о псковских иконах, находках эпохи неолита, работе псковских мастеров-серебряников и украшениях «варяжской гостьи».

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Телефон для записи: (8 8112) 66-33-11.

Сборная экскурсия по Псковскому кремлю пройдёт 1 октября в 12:00 и 16:00. Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы.

Место встречи: информационный центр музея (улица Кремль, 4). Телефон для записи: (8 8112) 33-10-65.

Сборная экскурсия по выставке «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» состоится 2 октября в 12:00 и 14:00. Выставка демонстрирует историю развития отечественной архитектуры от Средневековья до конца ХХ века. Через эскизы и чертежи, макеты и детали рельефов, изразцы и фотографии жители Пскова смогут познакомиться с лучшими памятниками псковской, владимиро-суздальской, раннемосковской архитектурных школ, шатрового зодчества, эпох Петровского и Елизаветинского барокко, классицизма и ампира, историзма и модерна, авангарда, сталинской неоклассики и модернизма.

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон для записи: (8 8112) 29-22-59.

Запись на все экскурсии обязательна. Количество мест ограничено.