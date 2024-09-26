Четверо подростков сбежали из школы-интерната в Великих Луках

10:52, 26 сентября 2024, ПАИ

Четверо подростков – 13-летний Тимофей Рябцев, 15-летний Павел Слышов, 11-летний Михаил Максименко и 14-летний Ефим Рябцев сбежали из школы-интерната в Великих Луках. Об этом сообщает поисковый отряд «След».



Фото: поисковый отряд «След»



Фото: поисковый отряд «След»



Фото: поисковый отряд «След»



Фото: поисковый отряд «След»







По имеющейся информации, в восемь утра они ушли из школы-интерната и могли двигаться к трассе М-9 Москва – Балтия и далее в сторону Пскова.

Если жители области обладают какой-либо полезной информацией о местонахождении подростков, необходимо об этом сообщить по номеру 8 (81153) 5-27-94 (дежурная часть) либо великолукскому поисковому отряду «След» +7 (911) 376-76-76.