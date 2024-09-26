Мемориальный комплекс защитникам Отечества открыли в Псковском районе

12:33, 26 сентября 2024, ПАИ

Торжественная церемония открытия мемориального комплекса защитникам Отечества проходит на погосте Выбуты Псковского района сегодня, 26 сентября, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В церемонии принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, временно исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными войсками Алексей Сгибнев, военнослужащие, представители общественности и родственники погибших участников спецоперации.

В рамках мероприятия состоялся чин освящения и заупокойная лития. Также участники церемонии возложили гирлянду воинской славы и цветы к монументу.

Напомним, что в целях увековечения памяти участников специальной военной операции правительство Псковской области приняло решение о выделении участка под захоронения военнослужащих, погибших при прохождении военной службы. Участок был благоустроен, а затем на нем установили мемориальный комплекс и скульптурную композицию.

Техническое задание было сформировано на встречах с родственниками погибших участников специальной военной операции. Также была согласована концепция общего мемориального комплекса, в том числе и эскиз индивидуального надгробия непосредственно на месте захоронения военнослужащего.

Средства на благоустройство участка и мемориального комплекса, установку скульптурной композиции выделены из резервного фонда правительства Псковской области.