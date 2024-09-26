Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приём заявок на участие в профессиональном конкурсе проекта «Дизайн-марафон» продлили для псковичей

Приём заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон» продлили ещё на неделю для дизайнеров Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей» дизайнеры смогут побороться за возможность реализовать персональный проект, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж», получить содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламную поддержку от организаторов проекта.

Принять участие в конкурсе могут жители Псковской области от 18 лет, имеющие опыт в сфере дизайна. Регистрация доступна на сайте до 5 октября включительно.

Проект «Дизайн-марафон» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» президентского нацпроекта «Образование».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Новый ФАП заработал в Себежском районе
26 сентября 2024

Конференция в честь 80-летия областного суда проходит в Пскове
26 сентября 2024

«Романтика» из Бежаницкого района станет участницей конкурса красоты
26 сентября 2024

Студенты ПсковГУ начали обучение на программах по проекту «Цифровые кафедры»
26 сентября 2024

Диетолог Волкова посоветовала самые полезные осенние продукты
26 сентября 2024

Последний тёплый день осени наступил по народному календарю
25 сентября 2024

​Жители Церковища отметили День деревни
25 сентября 2024

Посвящённый Дню работников лесного хозяйства круглый стол прошёл в Стругокрасненском округе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...