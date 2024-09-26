Приём заявок на участие в профессиональном конкурсе проекта «Дизайн-марафон» продлили для псковичей

11:19, 26 сентября 2024, ПАИ

Приём заявок на профессиональный конкурс проекта «Дизайн-марафон» продлили ещё на неделю для дизайнеров Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей» дизайнеры смогут побороться за возможность реализовать персональный проект, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж», получить содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламную поддержку от организаторов проекта.

Принять участие в конкурсе могут жители Псковской области от 18 лет, имеющие опыт в сфере дизайна. Регистрация доступна на сайте до 5 октября включительно.

Проект «Дизайн-марафон» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» президентского нацпроекта «Образование».