Новый ФАП заработал в Себежском районе
Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Исаково Себежского района, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Пункт работает три дня в неделю – в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 13:00. Приём ведёт фельдшер Нелли Артеменкова. ФАП обслуживает 20 деревень с численностью 425 человек.
В ближайшее время на работу примут ещё одного фельдшера, тогда ФАП сможет принимать пациентов каждый день.
Напомним, что новые объекты здравоохранения возводятся благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение».
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