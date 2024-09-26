Новый ФАП заработал в Себежском районе

11:16, 26 сентября 2024, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Исаково Себежского района, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Пункт работает три дня в неделю – в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 13:00. Приём ведёт фельдшер Нелли Артеменкова. ФАП обслуживает 20 деревень с численностью 425 человек.

В ближайшее время на работу примут ещё одного фельдшера, тогда ФАП сможет принимать пациентов каждый день.

Напомним, что новые объекты здравоохранения возводятся благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение».