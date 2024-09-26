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Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде

Печорские теннисисты Иван Матвеев и Владислав Ильин в составе команды Псковской области приняли участие во II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде, пишет газета «Печорская правда».

  • Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде
    Фото: газета «Печорская правда»
  • Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде
    Фото: газета «Печорская правда»

Особенность соревнований является то, что каждую команду сопровождал духовник. От Псковской области сопровождающим стал клирик храма Архистратига Михаила иерей Антоний Пауков.

В соревнованиях приняли участие около 2 000 юных спортсменов 2010–2012 годов рождения из 70 регионов России, а также делегация из Белоруссии.

Делегация из Печор приняла участие в Божественной литургии в Кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Во время богослужения спортсмены приложились к частице ризы Пресвятой Богородицы, которую привезли из Троицо-Сергиевой Лавры.

На торжественном участии игр присутствовали официальные лица, а также состоялся парад участников и концерт с участием творческих коллективов Нижнего Новгорода. После соревнований спортсмены вместе с отцом Антонием гуляли по Нижнему Новгороду.

Закрытие игр состоялось во дворце спорта «Нагорный». В торжественной обстановке вручили медали победителям и призёрам, а завершилось мероприятие выступлением группы «Пицца». Помимо этого, спортсмены посетили Сретенский монастырь в Москве и другие храмы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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