Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде
Печорские теннисисты Иван Матвеев и Владислав Ильин в составе команды Псковской области приняли участие во II Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде, пишет газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
Особенность соревнований является то, что каждую команду сопровождал духовник. От Псковской области сопровождающим стал клирик храма Архистратига Михаила иерей Антоний Пауков.
В соревнованиях приняли участие около 2 000 юных спортсменов 2010–2012 годов рождения из 70 регионов России, а также делегация из Белоруссии.
Делегация из Печор приняла участие в Божественной литургии в Кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского. Во время богослужения спортсмены приложились к частице ризы Пресвятой Богородицы, которую привезли из Троицо-Сергиевой Лавры.
На торжественном участии игр присутствовали официальные лица, а также состоялся парад участников и концерт с участием творческих коллективов Нижнего Новгорода. После соревнований спортсмены вместе с отцом Антонием гуляли по Нижнему Новгороду.
Закрытие игр состоялось во дворце спорта «Нагорный». В торжественной обстановке вручили медали победителям и призёрам, а завершилось мероприятие выступлением группы «Пицца». Помимо этого, спортсмены посетили Сретенский монастырь в Москве и другие храмы.
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Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде