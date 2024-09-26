Дождь и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 27 сентября
Облачная погода ожидается в Псковской области 27 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью будет дождь, днём – небольшой дождь, местами умеренный. Будет дуть южный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью будет от +9 до +14 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.
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