Фестиваль клюквы пройдёт в Пыталово 12 октября
III районный фестиваль «Праздник клюквы» пройдёт 12 октября в 12:00 в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».
Все желающие могут вспомнить рецепты блюд из клюквы и принять участие в конкурсной части фестиваля. Помимо этого, гостей фестиваля ждут дегустации блюд из клюквы, выставки работ декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, концерт и фотозоны.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 октября по телефону (8 811-47) 2-17-58 или на электронную почту pytalovosport@yandex.ru.
Место проведения: площадка перед Пыталовским досуговым объединением (улица Чехова, 1).
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