Фестиваль клюквы пройдёт в Пыталово 12 октября

12:49, 26 сентября 2024, ПАИ

III районный фестиваль «Праздник клюквы» пройдёт 12 октября в 12:00 в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

Все желающие могут вспомнить рецепты блюд из клюквы и принять участие в конкурсной части фестиваля. Помимо этого, гостей фестиваля ждут дегустации блюд из клюквы, выставки работ декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, концерт и фотозоны.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 октября по телефону (8 811-47) 2-17-58 или на электронную почту pytalovosport@yandex.ru.

Место проведения: площадка перед Пыталовским досуговым объединением (улица Чехова, 1).