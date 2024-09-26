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Александр Седунов: Курс «основы российской государственности» позволяет участвовать в процессах сохранения гражданской идентичности

Курс «основы российской государственности» позволяет молодым людям и педагогам участвовать в процессах сохранения общероссийской гражданской идентичности, заявил ПАИ исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

Александр Седунов. Фото: ПАИ

«Начиная с 2023-2024 учебного года основные образовательные программы всех направлений подготовки вузов России включают дисциплину «основы российской государственности». Она призвана помочь обозначить своевременный ответ на актуальные вызовы образовательной и социальной политики России, способствовать формированию у студентов чувства гражданственности и патриотизма, что является важной задачей на высшем государственном уровне», – напомнил Александр Седунов.

Дисциплина на практике способствует формированию у молодёжи таких качеств, как гражданственность и патриотизм, которые определяют ценностное отношение личности к историческому прошлому своей страны, принадлежности к своему народу, чувство гордости за своё Отечество, подчеркнул спикер.

Нормативно-правовую базу курса составляет Конституция РФ, указ президента России «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «На высшем законодательном уровне сегодня происходит формирование системы идей и ценностей российского общества, отмечается значимая роль традиционных духовных ценностей. Считаю, что преподавание курса «основы российской государственности» уже на стадии обучения позволяет молодым людям, педагогам участвовать в процессах сохранения общероссийской гражданской идентичности с опорой на накопленный народом России культурно-исторический опыт, его передачи от поколения к поколению», – заключил Александр Седунов.

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