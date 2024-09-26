Масштабные учения по пресечению теракта прошли на псковском аэродроме

13:33, 26 сентября 2024, ПАИ

Командно-штабное учение по пресечению террористического акта прошло в Псковской области сегодня, 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В учении приняли участие силы и средства псковских УФСБ, УМВД, управления Росгвардии, пограничного управления, ГУ МЧС, УФСИН России, а также органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения группа террористов проникла на территорию аэродрома в Пскове для захвата заложников и угона воздушного судна.

Во время учения оперативный штаб отработал алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, а также был реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба – начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев отметил, что цели учения достигнуты, приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях.