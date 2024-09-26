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Происшествия

В Псковской области предпринимателя подозревают в краже более 11 млн рублей из бюджета

Директора коммерческой организации подозревают в краже 11 миллионов рублей из бюджета, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в краже 11 миллионов рублей из бюджета. Субсидия выделялась для строительства модульного отеля «Раздолье». Отмечается, что в документах, которые были поданы на получение средств, содержались ложные и несоответствующие действительности сведения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура области взяла на контроль.

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