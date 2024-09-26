Пскович попался на краже коньяка и наушников
Росгвардейцы задержали псковича подозреваемого в краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
26 сентября около 3:00 в магазине на Рижском проспекте сработал сигнал «тревога». Прибыв на место, росгвардейцы задержали 34-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел бутылку коньяка и наушники, при этом не заплатив за них.
Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, похищенное было изъято.
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