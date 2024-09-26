Пскович переломал рёбра бывшей девушке за то, что она не ответила на его звонок

15:17, 26 сентября 2024, ПАИ

Житель Пскова избил свою бывшую девушку, потому что она не ответила на его ночной звонок, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В октябре 2023 года пскович был в гостях у друга и распивал с ним алкоголь. Спустя некоторое время они решили пойти в гости к бывшей девушке псковича, которая жила по соседству.

Придя к ней в гости, мужчина начал высказывать ей претензии из-за того, что она не отвечала, когда он звонил ей ночью. После этого у них началась словесная перепалка. Пскович разозлился на знакомую, поскольку она ему очень грубо отвечала. Он подошёл к ней и ударил ладонью по лицу, а затем ударил кулаком в грудную клетку. От удара женщина упала на пол. После этого пскович помог ей подняться и вызвал скорую помощь.

В медицинском учреждении у женщины выявили перелом двух рёбер.

Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.