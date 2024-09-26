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Пскович переломал рёбра бывшей девушке за то, что она не ответила на его звонок

Житель Пскова избил свою бывшую девушку, потому что она не ответила на его ночной звонок, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Пскович переломал рёбра бывшей девушке за то, что она не ответила на его звонок. Фото: ПАИ

В октябре 2023 года пскович был в гостях у друга и распивал с ним алкоголь. Спустя некоторое время они решили пойти в гости к бывшей девушке псковича, которая жила по соседству.

Придя к ней в гости, мужчина начал высказывать ей претензии из-за того, что она не отвечала, когда он звонил ей ночью. После этого у них началась словесная перепалка. Пскович разозлился на знакомую, поскольку она ему очень грубо отвечала. Он подошёл к ней и ударил ладонью по лицу, а затем ударил кулаком в грудную клетку. От удара женщина упала на пол. После этого пскович помог ей подняться и вызвал скорую помощь.

В медицинском учреждении у женщины выявили перелом двух рёбер.

Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

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