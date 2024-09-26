Выставка к 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова открылась в Пскове

14:26, 26 сентября 2024, ПАИ

Выставку «А дальше была просто жизнь» к 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова открыли в Псковской областной библиотеке в четверг, 26 сентября. Её подготовил Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», передаёт корреспондент ПАИ.

Присутствующих поприветствовал директор «Михайловского» Георгий Василевич.

«Мы имеем свойство слушать вполуха и друзей, в том числе и учителей, и мудрецов тоже. Но вот когда они, посмотрев на нас весёлым и хитрым взглядом, вдруг исчезают из нашей жизни, хочется их вернуть для того, чтобы прочесть то, что они для нас оставили, вчитаться, вдуматься, чтобы смотреться в совсем недавно ещё столь знакомые черты лица человека, идущего рядом. Эта выставка третья, которая оформлена в таком стиле: текст плюс фотография. Делаем мы так сознательно, потому что Валентин Яковлевич был необычайно фотогеничным человеком с очень живым, подвижным лицом. И более того, мы уже мало помним, как он выглядел в молодости. А вот тут, благодаря этим фотография, есть возможность увидеть его таким, каким мы его могли и не видеть», – отметил он.

В экспозицию вошли фотографии писателя, а также строки из книги Валентина Курбатова «Среди писателей. Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания» (2024).