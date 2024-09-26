Псковичка украла чужой телефон под предлогом звонка

18:35, 26 сентября 2024, ПАИ

Псковичка украла чужой телефон под предлогом звонка, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Этим летом псковичка отдыхала в компании малознакомых людей в одном из городских кафе. Около 3:00 вся компания вышла на улицу, где псковичка увидела в руках одного из мужчин мобильный телефон. Телефон ей очень понравился, и она решила его украсть. Подойдя к мужчине, псковичка попросила телефон, чтобы позвонить. Мужчина дал ей телефон, а сам пошёл в кафе забрать вещи. В это время псковичка ушла с телефоном. Потом она отдала телефон своему сожителю, чтобы тот сдал его на скупку.

Спустя несколько дней к ней домой приехали сотрудники полиции, которые сообщили, что им известно о краже телефона. Женщина во всем призналась. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.