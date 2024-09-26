Квиз по аниме пройдёт в Пскове

15:12, 26 сентября 2024, ПАИ

Квиз по аниме-сериалам пройдёт в Библиотечном центре креативных индустрий и цифровых технологий областной библиотеки CULTURA Place. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Квиз состоит из четырёх раундов: кадры, музыка (опенинги, эндинги и прочее), цитаты и случайные вопросы. По итогам квиза будут определены два победителя.

Квиз пройдёт 29 сентября в 16:00 по адресу Псков, улица Профсоюзная, 2, проход через отдел абонемента.

Добавим, региональный библиотечный центр креативных индустрий и цифровых технологий – это развивающее пространство для коллективной работы над проектами. Пользователь пространства сможет здесь спланировать мероприятие или принять в нём участие.