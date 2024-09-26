Около 3 500 учеников в Псковской области участвуют в проекте «Билет в будущее»

15:13, 26 сентября 2024, ПАИ

Около 3 500 учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций Псковской области участвуют в федеральном профориентационном проекте «Билет в будущее» в 2024-2025 учебном году. Также в реализации этого проекта участвуют около 150 педагогов региона, сообщила ПАИ региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

«В рамках внеурочной деятельности, изучая курс «Россия – мои горизонты», ученики уже смоли познакомиться с направлениями трудовой деятельности, в «Конструкторе будущего» выбрали близкие по духу и темпераменту профессии и приступили к более подробному изучению развития различных отраслей родной страны. Тема очередного урока – «Россия аграрная: растениеводство, садоводство», – отметила Елена Рыбальская.

В рамках практико-ориентированного модуля проекта «Билет в будущее» в октябре ребята пройдут профессиональные пробы в учреждениях СПО, а также посетят промышленные экскурсии на предприятиях Псковской области.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».