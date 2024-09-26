Первую курбатовскую премию вручили в Пскове

15:32, 26 сентября 2024, ПАИ

Торжественная церемония вручения Первой региональной литературной премии памяти Валентина Курбатова прошла в Псковской областной научной библиотеке в четверг, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Заместитель председателя комитета по культуре Владимир Куприн на мероприятии зачитал приветственное слово от первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

«С искренней радостью приветствую участников и победителей первой региональной литературной премии имени Валентина Курбатова. Премия учреждена в память о нашем знаменитом земляке Валентине Яковлевиче Курбатове, советском и российском писателе, критике, литературоведе и общественном деятеле. В 2024 году Валентине Яковлевичу исполнилось бы 85 лет. Литература, как особый вид искусства, несёт важнейшую просветительскую объединяющую миссию – обеспечивает непрерывную связь времен и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные и гражданские качества. Отрадно осознавать, что талантливые писатели стремятся использовать свой потенциал во благо сохранения и поддержания традиций русской классической литературы, гуманистических и патриотических ценностей. Ваши победы и достижения дают уверенность, что в России есть достойная смена и мощнейшая интеллектуальная сила, способная поддержать духовно-нравственные традиции национальной культуры, русский литературный слог и общечеловеческие ценности», – говорится в нём.

Кроме того, участников поприветствовал директор «Михайловского» Георгий Василевич.

«Эта премия – душа, сердце, мысли Валентина Курбатова. И эта премия позволяет нам с вами продолжать эстафету, в основе которой любовь к человеку и человечеству, в основе которой знание ценности каждой отдельной судьбы и прожитой жизни и умение дружить», – отметил он.

Дипломы участника вручили Владимиру Мухину, диплом номинанта – Елене Романовой, известной также как Елена Бодрова; коллективу авторов за сборник «Однажды в Новый год – 2»; Марине Соловьёвой; Андрею Канавщикову. Кроме того, медалью премии награжден режиссёр, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Орехов, а медалью за верность и преданность премии вдова писателя Инна Курбатова.



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерию Лагуткина / ПАИ















Решением жюри медаль и диплом лауреата премии получил Владимир Клевцов за книгу «Рассказы разных лет».

Премия учреждена в память о Валентине Курбатове для поиска и поощрения талантливых авторов. Учредителем премии выступает комитет по культуре Псковской области.