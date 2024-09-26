Крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Печорском районе

16:00, 26 сентября 2024, ПАИ

Крышу многоквартирного дома №5 капитально отремонтировали в деревне Ротово Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Работы осуществлялись за счет средств, уплаченных собственниками квартир в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт.

Подрядная организация «СимволСтрой» выполнила демонтаж старого кровельного покрытия, отремонтировали стяжки и выполнила устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также отремонтированы парапеты, карнизные свесы, вентиляционные каналы и кабины выхода на крышу. Произведен ремонт козырьков входных групп.

В ближайшее время состоится приемочная комиссия выполненных работ.

Отметим, что в рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2024 год в Печорском районе запланирован ремонт 6 элементов в 6 многоквартирных домах, процент выполнения работ на текущую дату составляет порядка 80%.