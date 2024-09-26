Увеличить штраф за незаконные граффити предлагают депутаты регионов Северо-Запада

16:22, 26 сентября 2024, ПАИ

Концепцию федерального закона об усилении ответственности за незаконные надписи и рисунки на фасадах зданий обсудили законодатели Северо-Запада на заседании комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Псковскую область на встрече парламентариев представляют председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и депутат Андрей Михайлов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Наличие проблемы незаконных граффити признали депутаты всех северо-западных регионов – надписи на фасадах наносят вред городскому хозяйству, создают дополнительные расходы собственникам по восстановлению умышленно повреждённых объектов недвижимости. Особую опасность представляют надписи, содержащие скрытую рекламу наркотических средств с указанием интернет-сайтов.

«Граффити на зданиях, особенно на памятниках архитектуры – это большая проблема не только для Псковской области, но и для всего Северо-Запада, в чём мы сегодня убедились. Существующие штрафы не столь велики, сколь велики затраты на устранение. Порой здания с закрашенными надписями выглядят, как лоскутное одеяло, но даже эта неблагодарная работа требует вложения средств. А если речь идёт о восстановление объектов культурного наследия, то требуются и значительные финансовые расходы, и участие специалистов, и особый профессиональный подход», – прокомментировал прошедшую на комитете дискуссию председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Депутат высказал уверенность, что законодательные инструменты дают возможность бороться с ситуацией. «Но большая ответственность при этом лежит на самом обществе. К сожалению, эта проблема напрямую связана с воспитанием и недостаточным пониманием ценностей», – уверен Алексей Севастьянов.

Участники заседания констатировали, что в ряде субъектов на региональном уровне приняты законы, устанавливающие административную ответственность за нарушение требований к внешнему виду объектов благоустройства. В Псковской области – в единственном из всех регионов Северо-Запада, заключено соглашение с УМВД о составлении полицейскими протоколов по данному виду правонарушений. Однако в целом, по мнению депутатов, законы субъектов не являются эффективным инструментом по борьбе с надписями на фасадах, так как при поступлении информации о фактах нанесения несанкционированных изображений граффити в органы местного самоуправления установить лицо, совершившее правонарушение, без камер видеонаблюдения достаточно сложно.

Региональные законодатели предложили на федеральном уровне установить обязанность должностных лиц органов внутренних дел составлять протоколы по статье 7.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях – «Уничтожение или повреждение чужого имущества», дополнив её специальным составом административного правонарушения, связанного с умышленным повреждением чужого имущества путём нанесения надписей или изображений на внешние поверхности зданий. Максимальный штраф за незаконное граффити предлагается установить в размере 200 тысяч рублей.