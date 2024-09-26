Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские врачи сохранили мужчине отрубленную пилой руку

Врачи Псковской областной клинической больницы сохранили мужчине отрубленную пилой руку. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Псковские врачи сохранили мужчине отрубленную пилой руку. Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Антон занимался ремонтом на даче, когда из-за неосторожности отрезал себе кисть левой руки торцовочной пилой.

Несмотря на шок и боль, пациент сразу же позвал на помощь и замотал повреждённую руку в полотенце.

Вскоре они с братом самостоятельно доехали до больницы в Порхове, откуда были направлены в нашу больницу.

При поступлении в приёмный покой медики незамедлительно провели рентгенографию и направили на срочную операцию. Пациента взял под свой контроль опытный травматолог-ортопед, специализирующийся на микрохирургии – Дмитрий Морозов.

Операция включала в себя швы нескольких сухожилий, артродез четырёх пястно-фаланговых суставов, остеосинтез основной фаланги первого пальца, шов общих ладонных пальцевых артерий и шов общего межпальцевого нерва.

После операции Антон проснулся с хорошими новостями: пальцы рук на месте. Впереди – длительное восстановление, но к выписке пациент будет готов уже завтра.

«Этот случай напоминает нам о важности соблюдения правил безопасности при работе с инструментами и о том, как быстрое реагирование и профессиональная медицинская помощь могут спасти жизнь и сохранить здоровье», – подчеркнули в медучреждении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Михаил Ведерников: Судебным традициям Псковской области уже очень много-много лет
26 сентября 2024

Более 14 километров дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали в Пыталовском округе
26 сентября 2024

80-летие областного суда отпраздновали в Пскове
26 сентября 2024

Проекты по защите животных обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
26 сентября 2024

Всероссийская конференция в честь 80-летия Псковского областного суда
26 сентября 2024

Псковские врачи сохранили мужчине отрубленную пилой руку
26 сентября 2024

Увеличить штраф за незаконные граффити предлагают депутаты регионов Северо-Запада
26 сентября 2024

Четвёртая библиотека нового поколения открылась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...