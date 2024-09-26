Псковские врачи сохранили мужчине отрубленную пилой руку
Врачи Псковской областной клинической больницы сохранили мужчине отрубленную пилой руку. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Антон занимался ремонтом на даче, когда из-за неосторожности отрезал себе кисть левой руки торцовочной пилой.
Несмотря на шок и боль, пациент сразу же позвал на помощь и замотал повреждённую руку в полотенце.
Вскоре они с братом самостоятельно доехали до больницы в Порхове, откуда были направлены в нашу больницу.
При поступлении в приёмный покой медики незамедлительно провели рентгенографию и направили на срочную операцию. Пациента взял под свой контроль опытный травматолог-ортопед, специализирующийся на микрохирургии – Дмитрий Морозов.
Операция включала в себя швы нескольких сухожилий, артродез четырёх пястно-фаланговых суставов, остеосинтез основной фаланги первого пальца, шов общих ладонных пальцевых артерий и шов общего межпальцевого нерва.
После операции Антон проснулся с хорошими новостями: пальцы рук на месте. Впереди – длительное восстановление, но к выписке пациент будет готов уже завтра.
«Этот случай напоминает нам о важности соблюдения правил безопасности при работе с инструментами и о том, как быстрое реагирование и профессиональная медицинская помощь могут спасти жизнь и сохранить здоровье», – подчеркнули в медучреждении.
Более 14 километров дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали в Пыталовском округе