Псковские врачи сохранили мужчине отрубленную пилой руку

16:53, 26 сентября 2024, ПАИ

Врачи Псковской областной клинической больницы сохранили мужчине отрубленную пилой руку. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Антон занимался ремонтом на даче, когда из-за неосторожности отрезал себе кисть левой руки торцовочной пилой.

Несмотря на шок и боль, пациент сразу же позвал на помощь и замотал повреждённую руку в полотенце.

Вскоре они с братом самостоятельно доехали до больницы в Порхове, откуда были направлены в нашу больницу.

При поступлении в приёмный покой медики незамедлительно провели рентгенографию и направили на срочную операцию. Пациента взял под свой контроль опытный травматолог-ортопед, специализирующийся на микрохирургии – Дмитрий Морозов.

Операция включала в себя швы нескольких сухожилий, артродез четырёх пястно-фаланговых суставов, остеосинтез основной фаланги первого пальца, шов общих ладонных пальцевых артерий и шов общего межпальцевого нерва.

После операции Антон проснулся с хорошими новостями: пальцы рук на месте. Впереди – длительное восстановление, но к выписке пациент будет готов уже завтра.

«Этот случай напоминает нам о важности соблюдения правил безопасности при работе с инструментами и о том, как быстрое реагирование и профессиональная медицинская помощь могут спасти жизнь и сохранить здоровье», – подчеркнули в медучреждении.