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80-летие областного суда отпраздновали в Пскове

Торжественное собрание, посвящённое 80-летию со дня образования Псковского областного суда, прошло в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 26 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

80-летие областного суда отпраздновали в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

В начале мероприятия состоялся показ видеофильма, посвящённого 80-летию со дня образования Псковского областного суда.

После с приветственным словам к собравшимся обратился судья Верховного суда России Николай Лавров.

«Участники торжественного мероприятия, приглашённые гости, друзья мои, у меня сегодня очень приятная и почётная миссия: поздравить коллектив Псковского областного суда с этим знаменательным днём – 80-летием образования Псковского областного суда под руководством Верховного суда Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации внимательно следит в том числе за теми результатами, которые происходят в региональных уровнях. Председатель Верховного суда Российской Федерации отмечает хорошую работу, качественную», – отметил Николай Лавров.

Он зачитал поздравление председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, где она поздравила коллег с 80-летием со дня образования Псковского областного суда и отметила, что на протяжении многих лет Псковский областной суд осуществляет свою деятельность, содействует повышению авторитета судебных властей и доверию граждан к судебной системе.

«История органов правосудия в Псковской области – это долгий и непростой путь становления и развития. За этот период трансформировалось государственное устройство нашей страны, её законодательство, совершенствовалась судебная система, в том числе и судоустройство области. За эти годы успешного и качественного выполнения задач правосудия, защиты прав и законных интересов жителей региона оставались главными и неизменными приоритетами. Псковский областной суд является важным членом судебной системы Российской Федерации, подтверждая своей работой и репутацию авторитетного федерального государственного органа», – подчеркнула председатель Верховного суда России Ирина Подносова.

Ирина Подносова в своём письме выразила надежду на то, что накопленный опыт, высокая правовая культура, ответственность судей и работников аппарата суда будут и в дальнейшем служить верховенству права, реализации конституционных ценностей и развитию судебной власти России.

Николай Лавров вручил поздравительное письмо и подарок председателю Псковского областного суда Олегу Лазареву.

В свою очередь председатель Псковского областного суда Олег Лазарев также поздравил всех присутствующих в зале.

«Псковский областной суд прошёл вместе с областью нелёгкий путь своего становления и развития, достойно преодолевая возникшие трудности и вызовы того времени. За 80-летие сменилось не одно поколение судей, честно и профессионально отправлявших правосудие. Всего за это время Псковский областной суд стал местом работы 130 судей. Благодаря сильному и сплочённому коллективу, преданности выбранному делу каждого сотрудника, суд сыскал заслуженный авторитет в судейском сообществе страны, внёс существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка на территории области. Особо хочу отметить роль ветеранов судебной системы, их самоотверженный труд, заложенные традиции, профессиональный подход и ответственное отношение к своим служебным обязанностям работников Псковского областного суда на протяжении десятилетий», – сказал он.

Олег Лазарев выразил уверенность в том, что накопившие опыт и профессионализм судьи, работники аппарата суда будут и в дальнейшем бережно сохранять заложенные традиции и являться достойным примером для будущих поколений.

«Желаю успешной профессиональной деятельности, дальнейшего совершенствования и сплочённости, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и достижения новых высот. С праздником», – заключил он.

В торжественном собрании также принимали участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и другие.

После состоялся просмотр видеоролика «Как молоды мы были …», а также концертная программа.

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