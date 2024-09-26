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Общество

Псковичи могут подать заявку на программу «Герои молодёжи»

Роспатриот запустил образовательную программу «Герои молодёжи» для координаторов молодёжной политики, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Программа ориентирована на привлечение молодёжи к социально значимой деятельности. Она предназначена для тех, кто желает организовывать и проводить мероприятия для молодёжной аудитории.

Участие в программе могут принять россияне от 18 до 35 лет в двух категориях. Среди них – региональные координаторы Всероссийского проекта служения «Твой герой», а также специалисты, работающие с молодёжью и участвующие в реализации государственной молодёжной политики на уровне регионов.

Для участия необходимо подать заявку до 4 октября через систему «Молодёжь России» по ссылке.

Обучение пройдет с 24 по 27 октября 2024 года в очном формате в Красногорске Московской области.

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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